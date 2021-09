Schmackhaft

Langenhagen. In einem Kursus der Volkshochschule am Freitag, 1. Oktober, von 17.45 bis 21.30 Uhr werden unter fachkundiger Anleitung Hundekekse aus ausgewählten und hochwertigen Zutaten gebacken. Mit diesen gesunden Leckerlies macht das Belohnen der Hunde noch mehr Spaß. Der Kursus kostet 27 Euro inklusive Lebensmittelkosten.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.