Schmuck gestohlen

Langenhagen (ok). Diebe haben sich nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 14.30 und 21 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses am Böhmeweg verschafft. Die Langfinger ließen diversen Schmuck und Kleidung mitgehen, flüchten unerkannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.