Musikalischer Pfingstgottesdienst in St. Paulus

Langenhagen. „Schmückt das Fest mit Maien“ – unter diesem poetisch schönen Titel lädt die evangelische St.-Paulus-Kirchengemeinde für Pfingstmontag, 10. Juni, zu einem musikalischen Abendgottesdienst ein. Der Regionalgottesdienst, zu dem Menschen aus allen Langenhagener Kirchengemeinden herzlich eingeladen sind, beginnt um 18 Uhr in der St.-Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße.Zum Ausklang des Pfingstfestes ist an diesem Abend Musik des Spätbarock mit Werken von Jean Baptist Loeillet, Alessandro Scarlatti, William McGibbon und Georg Philipp Telemann zu hören. Es musizieren Lilli Pätzold (Blockflöte), Dieter Klaus Peise (Traversflöte), Karl-Ludwig Schmidt (Barock-Violine), Ann-Sophie Schmidt (Barock-Violine), Gregor Terbuyken (Barock-Violoncello) und Helen Rickert (Cembalo und Orgel). Die Predigt hält Pastor Frank Foerster.