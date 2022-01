Schnapszahl

Langenhagen (ok). 22.2.22 - ein richtiges Schnapszahldatum, das viele Ehepaare gern als Hochzeitstag nehmen. In Langenhagen sind es immerhin acht Paare, die sich an diesem Tag trauen lassen wollen. Eine ähnlich gute Chance, sich das Datum zu merken, besteht am 2.2.22. Diesen Termin haben sich aber lediglich drei zukünftige Ehepaare reserviert.