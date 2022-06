16. und 17. Juni: Theater Fadenschein im Haus der Jugend

Langenhagen. Für dieses Märchen braucht man allerhand Zutaten: Eine Prinzessin, eine böse Stiefmutter, einen Prinzen und sieben Becherchen, sieben Tellerchen, sieben Gäbelchen… und ein Mädchen im Petticoat.Im Schick einer original 50er Jahre Küchenausstattung entsteht zwischen Servierwagen und Stehlampe ein „Haushaltsdrama“ der lebendigen Objekte. Mit flotter Musik und feschem Schwung wird es schön, ziemlich lustig und gefährlich – aber es geht natürlich gut aus. Das Theater Fadenschein gastiert mit dem Figurentheater Schneewittchen einem Haushaltsdrama nach dem Märchen der Brüder Grimm am Donnerstag, 16. Juni und am Freitag, 17. Juni, im Haus der Jugend Langenhagen.Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und der ganzen Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 13. Juni, montags 7.30 bis 18Uhr, dienstags bis donnerstags 9.bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend.Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, bitte unbedingt die Altersangabe beachten!