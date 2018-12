Schnell ausgewichen

Polizei sucht Zeugen

Langenhagen. Am Dienstag, 11. Dezember, gegen 19.20 Uhr überquerte ein 16-jähriger Jugendlicher bei Grünlicht die Fußgängerfurt der Flughafenstraße aus Richtung Am Pferdemarkt.Als sich der Jugendliche schon auf der Fahrbahn befunden habe, sei plötzlich ein schwarzer Wagenvon rechts gefahren gekommen und habe den Jugendlichen beim Überqueren der Straße offensichtlich übersehen. Dieser habe nur durch ein schnelles Ausweichen verhindern können, von dem Auto erfasst zu werden.Es besteht der Verdacht, dass der Wagen aus Richtung Am Pferdemarkt bei Rotlicht gefahren war.Dringend gesucht wird eine Zeugin, die den Vorfall über den Notruf gemeldet hatte. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt und/oder zur Ampelschaltung im Einmündungsbereich Am Pferdemarkt/Flughafenstraße sowie zu dem dunklen gesuchten Auto machen können. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109-42 15.