Square Dance sucht Singles und Paare

Langenhagen. Unter dem Motto "Tanz mit –bleib fit" lädt der Square Dance Club Langenhagen alle interessierten, die jung Gebliebenen ein, gemeinsam zu tanzen.Sowohl Singles als auch Paare sind herzlich eingeladen, zur Square-Dance-Gruppe dazu zu stoßen, Vorkenntnisseoder Tanzbegabungen sind nicht erforderlich. Getanzt wird bereits seit 1998, und die Mitglieder treffen sich jeden Montag von 20 Uhr bis 22 Uhr im Clubhaus des Sportclubs Langenhagen.Für die Unentschlossenen wird am 21. September ein Schnupperabend angeboten und am 28. September um 20 Uhr beginnt die neue Tanzgruppe im:SCL-Klubheim Lagenhegen an der Leibnizstraße 56. Interessierte können sich per E-Mail oder Telefon anmelden oder einfach am Schnupperabend teilnehmen.Unser Open Hous ist noch an zwei weitere Montage für Quereinsteiger geöffnet,.E-Mail: squarecouples@gmail.com,Telefon (05139) 89 43 12.