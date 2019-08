Schnupperkurse

Langenhagen (ok). Das Schulungsteam des HAZ-/NP-Media-Stores im CCL nimmt die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag, 1. September, auf einen spannenden Weg in die digitale Welt mit. Gezeigt werden die vielfältigen Möglichkeiten von Tablets der Marken Apple, Samsung und Huawei sowie dei Funktionen und Vorteile des E-Paper-Angebots der HAZ und NP.