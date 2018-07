Schnuppern beim Handball

Langenhagen (ok). Die HSG Langenhagen sucht junge Nachwuchs-Handballer der Jahrgänge 2006 bis 2011. Noch drei Termine stehen in den Sommerferien auf dem Programm. Das Training findet immer in der SCL-Sporthalle an der Leibnizstraße statt. An den Dienstagen, 31. Juli, und 7. August sind um 16 Uhr die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2010 und 2011, um 17 Uhr die der Jahrgänge 2008 und 2009 an der Reihe. Die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2006 und 2007 üben das Prellen, Fangen und Werfen das nächste Mal am Donnerstag, 2. August, um 17 Uhr.