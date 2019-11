Schnuppern

Langenhagen. Für Dienstag, 12. November, lädt die DRK – Kindertagesstätte

in der Leibnizstraße 31 alle interessierten Eltern in ihre Einrichtung ein.

In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr können zukünftige Krippen- und Kindergartenkinder für 2020 angemeldet werden. Die Mitarbeiterinnen führen durch die Räumlichkeiten, stehen für Fragen zur Verfügung und geben einen Einblick in die pädagogische Arbeit der KiTa.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt und die Kinder können den großzügigen Bewegungsraum schon mal ausprobieren.