Schon um 10.30 Uhr

Langenhagen (ok), Die Rennsaison auf der Pferderennbahn "Neue Bult" startet wieder. Erster Rennntag ist am Ostermontag, 22. April. Achtung: Start ist bereits um 10.30 Uhr. Weiter geht es dann mit dem Hannovern 96-Renntag am Mittwoch, 1. Mai, ab 13.30 Uhr und einem After-Work-Renntag am Freitag, 17. Mai, ab 16.30 Uhr.