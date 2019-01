Thema "Der Wolf in Niedersachsen"

Kaltenweide (ok). Die erste Veranstaltung der "jungen Alten" am heutigen Mittwochabend im Schützenhaus Kalttenweide beginnt schon um 19 Uhr, nicht wie fälschlicherweise im heutigen ECHO angekündigt um 19.30 Uhr. Jedermann ist willkommen. Raoul Reding,Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft in Niedersachsen, geht auf die aktuelle Lage des Wolfes in unserem Bundesland ein.