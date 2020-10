Schon wieder erwischt

Langenhagen. Ein Dieb hat nach Aussage der Polizei ein schwarzes Trekkingfahrrad der Marke KTM, Life Eight, das am Dienstag zwischen 20.30 und 22 Uhr vor einer Haustür an der Kastanienallee angeschlossen abgestellt war. Es entstand ein Schaden von etwa 180 Euro. Bei Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Fahrrad über Ebay-Kleinanzeigen zum Kauf angeboten wurde. Daraufhin wurde mit dem Täter eine Verkaufsübergabe vereinbart, bei der der 27-jährige Täter durch die Polizei festgenommen werden konnte. Der Mann ist bereits in erheblichem Maße wegen gleichartiger Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Unter anderem ist der Beschuldigte bereits am Montag, 26. Oktober, ebenfalls bei einem versuchten Verkauf eines gestohlenen Fahrrades vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen zu weiteren gleichartigen Taten dieses Mannes dauern an.