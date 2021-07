School´s out

21. Juli: Disco im Haus der Jugend

Langenhagen. Nach der langen Corona-Pause veranstaltet der Kids-Klub der Stadt Langenhagen wieder eine Disco für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren im Haus der Jugend. Die Disco findet am letzten Schultag, 21. Juli, von 17. bis 18.30 Uhr im Alten Ratssaal statt. Für Tanz, Spaß und Spiel wird wie immer vom bewährten Kids-Klub-Team gesorgt, diesmal sogar von einigen Kids aus dem „Gruppenangebot Medien“ verstärkt.Eine Änderung gibt es: Die Anzahl der Plätze ist leider noch aufgrund der Corona-Hygiene-Maßnahmen limitiert, die Kinder müssen bitte per Mail an KiJu@Langenhagen.de angemeldet werden. Eine weitere Möglichkeit ist ein Anruf unter (0511) 73 07 99 50. Am Nachmittag vor der Veranstaltung werden eventuell vorhandene Restkarten im „Infobüro“ im Haus der Jugend vergeben.