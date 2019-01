Schornsteinfeger in Godshorn?

Godshorn (ok). Die Schornsteinfegerschule zieht von der Konrad-Adenauer-Straße aus dem Zentrum Langenhagens weg, eventuell westlich der Vinnhorster Straße in Godshorn? Der Flächennutzungs- und Bebauungsplan wird das zentrale Thema der nächsten Sitzung des Ortsrates Godshorn sein, die am Dienstag, 5. Februar, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn über die Bühne geht. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohnerinnen und Einwohner wie immer Fragen stellen.