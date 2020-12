Schrank geknackt

Godshorn (ok). Einbrecher drangen nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Sonnabend gegen 1 Uhr in die Kindertagesstätte am Kielenkamp in Godshorn ein. Im Gebäudeinneren wurde ein Schrank aufgehebelt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.