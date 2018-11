Schrauben herausgebrochen

Langenhagen. Diebe versuchten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Eingangstür zur Eisdiele am Marktplatz aufzudrücken. Es wurden dadurch einige Verankerungsschrauben herausgebrochen. Ins Geschäft kamen die Täter nach Auskunft der Polizei nicht. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.