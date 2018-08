Schützen treffen sich

Kaltenweide-Altenhorst. Mitglieder des Schützenvereins treffen sich am Donnerstag, 30. August, um 18.45 Uhr zur Eröffnung des Schützenfestes an der Schützenstraße im Zentrum, dirket am Festzelt. Für Sonntag, 2. September, ist die Teilnahme am Festumzug geplant. Treffen dafür ist um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz.