Schützenfest fällt aus

Langenhagen (ok). Das Langenhagener Schützenfest, das traditionell immer am letzten August-Wochenende stattfindet, fällt auch in diesem Jahr aus. Ein Veranstaltung in diesen Dimensionen sei so kurzfristig nicht zu organisieren. Mehr dazu und zu den Planungen fürs nächste Jahr in der nächsten ECHO-Ausgabe.