Schützenfest in Altenhorst

Altenhorst. Der Schützenverein Altenhorst feiert vom 25 bis 26. Mai sein diesjähriges Schützenfest auf dem Hof Dusche in Hainhaus. Wie in den vergangenen Jahren auch wird den Gästen und Mitgliedern am Sonntag um 12 Uhr ein Festessen angeboten. Dafür wird vom Büfett geschmorte Putenkeule mit Rotwein-Charlottensauce, Jungschweinerücken mit Schmorzwiebeln, Rahmsauce, mediterrane Gemüsepfanne sowie Kartoffelgratin und Schupfnudeln geboten. Der Preis beträgt 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr. Verbindliche Anmeldungen zum Essen bitte bis zum 18. Mai an

Edeltraut Dreyfuss unter Telefon (05 11) 72 38 54 oder (01 72) 2 66 39 09 oder bei Günter Reiche (01 60) 99 78 29 80.