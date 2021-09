Schützens(ch)nack

Kaltenweide. Der Schützenverein Kaltenweide veranstaltet am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, von 11 bis 15 Uhr einen Frühschoppen für alle Kaltenweider Vereinsmitglieder und die Langenhagener Schützenvereine.Bei Brötchen, Leberkäse und Brezeln soll die Kommunikation und der Austausch untereinander endlich wieder in Fahrt kommen. Neben dem leckeren Essen sind in der 15-Euro- Anmeldepauschale zusätzlich zwei Freigetränke nach Wahl enthalten. Für das Gemeinschaftsgefühl und um die Schützentracht mal wieder hervorzuholen, ist das Erscheinen in Schützentracht erwünscht.

Interessierte aus dem Schützenverein Kaltenweide können sich bis einschließlich 28. September im Schützenhaus bei Alfio & Salvo gegen Barzahlung anmelden. Die Anmeldung für Schützen aus anderen Vereinen erfolgt über die jeweiligen Vereinsvorsitzenden, die von Axel Siebert bereits informiert wurden.