Schützenschwester

Kaltenweide. Nun endlich kann neben dem Schützenbruder auch die 30 Zentimeter hohe, aus Edelstahl gelaserte Schützenschwester-Figur für 15 Euro im Garten oder auf dem Balkon ihren Platz finden. Das Schmuckstück kann am nächsten Dienstag, 31. Mai, im REWE-Markt in Kaltenweide bei den Vereinsmitgliedern im Markt vorbestellt werden. Der Schützenverein Kaltenweide verkauft in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr neben den Gartensteckern auch die Schützenfest-Bändchen (Vier Tage Party - ein Preis) für zehn Eurosowie die virtuellen Bausteine des Neubaus.