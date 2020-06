Schuhprofil gesichert

Godshorn. Der Halter eines schwarzen Toyota Aygo musste am frühen Sonnabendmorgen in der Straße Alt-Godshorn feststellen, dass jemand gegen die Beifahrertür seines Wagens getreten hatte und eine große Delle hinterließ. Die Polizei sicherte eine Schuhprofilspur an der Tür sichern und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.