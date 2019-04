Schulen im Rat

Langenhagen (ok). Während der 24-monatigen Bauzeit wird es an der Hermann-Löns-Schule eine Containeranlage geben; die Robert-Koch-Realschule wird zur Integrierten Gesamtschule umgewandelt und aufgestockt. Fünf Klassenräume, zwei Differenzierungsräume, ein Lehrerzimmer und eine Mensa. Die Grünen forderten für den Neubau des Gymnasiums einen Kostenrahmen von 85 Millionen Euro und einen maximalen Risikizuschlag von zwei Millionen Euro. Das lehnte die Mehrheit des Rates der Stadt Langenhagen in seiner jüngsten Sitzung ab.