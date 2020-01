Schulen und Sportplatz

Langenhagen (ok). Themen der nächsten Sitzung des Technischen Schulbauausschusses sind unter anderem die Sanierung der Hermann-Löns-Schule inklusive der Freiflächen, Planungen an Integrierter Gesamtschule und Gymnasium sowie die Neugestaltung die Neugestaltung des Sportplatzes der Robert-Koch-Schule/Leibniz Integrierte Gesamtschule. Termin ist am Donnerstag, 30. Januar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können Einwohner fragen stellen.