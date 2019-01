Schulgottesdienst

Langenhagen. Am Dienstag, 8. Januar, findet in der Emmauskirche von 10.45 bis 11.45 Uhr in Langenhagen-Wiesenau ein Schulgottesdienst der Adolf-Reichwein-Schule statt. Anlässlich dieses Schulgottesdienstes „Die heiligen 3 Könige“ wurden in der Adventszeit von den Eltern gespendete Kuchen, Muffins und andere Leckereien für je 0,50 Euro verkauft. Die gesamten Einnahmen von 843,73 Euro werden der „Aktion Kindertraum“, die sehr kranken Kindern einen Herzenswunsch erfüllt, gespendet. Die Spende kommt zu 100 Prozent dem Mädchen Lena-Marie zugute. Lena-Marie wünscht sich sehnlichst eine Ausbildung ihres Hundes Emma als Begleithund. Dieses Geld wird im Rahmen des Gottesdienstes an eine Mitarbeiterin der

„Aktion Kindertraum“ übergeben.