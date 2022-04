Schulranzen geklaut

Godshorn (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei zwischen Fretag, 1. April, und Sonnabend, 9. April, an der Gleiwitzer Straße in Godshorn die hintere Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Mercedes C-Klasse eingeschlagen und einen Schulranzen mitgehen lassen. Die Höhe des Schadens liegt bei 350 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.