Schulter und Nacken

Langenhagen. Dieses Seminar der VHS Langenhagen am Sonnabend, 18. Januar, von 9.30 bis 12.45 Uhr richtet sich an alle, die ihrem Schulter- und Nackenbereich etwas Gutes tun möchten oder bereits Probleme haben, denn immer mehr Menschen leiden unter Verspannungen, besonders durch einseitige Belastungen am Arbeitsplatz oder auch durch vieles Sitzen. Nach einem kurzen Einblick in Aufbau und Funktion der Halswirbelsäule und der Schultern, werden Übungen zur Mobilisation und Stabilisation gezeigt und geübt. Neben den Übungen gibt es auch viele Tipps für den Alltag. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 10. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).