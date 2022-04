Schuppen beim SCL brennt

Langenhagen. Wieder ein Brand beim SC Langenhagen: Erst vor drei Wochen war ein Feuer im Sportheim mit dem Restaurant "Leibniz 56", jetzt in der Nacht zu Donnerstag ging ein etwa 200 Quadratmeter großer Lagerschuppen für Geräte in Flammen auf. In dem Schuppen standen nicht nur Gartengeräte, sondern auch ein Dieseltank, der etwa 1.000 Liter fasst. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen sofort mit vier C-Rohren. Da der Tank schon gebrannt habe, sie Löschschaum eingesetzt worden. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittliungen aufgenommen. Es waren 25 Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.