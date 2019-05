Schwan gerettet

Langenhagen (ok). Die Tierretter der Krähenwinkeler Feuerwehr halfen einem Schwan am Mittwoch aus einer Notlage und befreiten ihn aus einem Maschendrahtzaun an der Paracelsus-Klinik. Das gefiederte Tier hatte zuvor auf der Bothfelder Straße für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach der Rettung setzten brachten die Helfer ihn zum nahen Silbersee.