"Schwarzbrennerei"

Engelbostel/ Schulenburg. „Passend zur Jahreszeit steht der Holunder in voller Blüte und das wollen wir uns zu Eigen machen“. Mit diesen Worten lädt die CDU Ortsverbandsvorsitzende der CDU Engelbostel/ Schulenburg, Heike Haster, Mitglieder und Interessierte zur diesjährigen "Schwarzbrennerei" mit Holunderblüten ein. Los geht es am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr. Treffpunkt ist der Wasserturm in Langenhagen, Stadtparkallee. Es werden gemeinsam Holunderblüten gesammelt und anschließend verarbeitet. Gefäße für den späteren Heimweg sind mitzubringen. Kosten werden nicht erhoben, Spenden sind gerne gesehen.