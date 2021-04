Schwerpunkt Geschwindigkeit

Langenhagen. Bei Verkehrskontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsverstöße wurden am Mittwoch in Langenhagen mehrere Hundert Fahrzeuge an verschiedenen Messstellen kontrolliert. Dabei wurden 42 Mal Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich, 16 Geschwindigkeitsverstöße im Bußgeldbereich mit einmal Fahrverbot festgestellt.