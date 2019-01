Schwimmkurse

Langenhagen (ok). Siggi, der Schwimmmeister ist wieder aktiv, das Projekt "Business for Kids" geht in eine neue Saison. Auch 2019 sollen Kinder aus finanziell schwachen Familien wieder die Möglichkeit haben, in Schwimmkursen ihr Seepferdchen ablegen zu können. Darüber hinaus gibt es ein neues Angebot: Kinder, die bereits ihr Seepferdchen haben, können das Erlernte festigen und somit ihr Bronzeabzeichen erreichen. Start ist ab 4. Februar in der Wasserwelt; die Kosten liegen bei sechs Euro pro Kind und Kursus. Mehr Infos unter www.business-for-kids.de.