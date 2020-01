SCL-Flohmarkt

Langenhagen. Der SCL veranstaltet am Sonnabend, 18. Januar, von 10 bis 14 Uhr einen Flohmarkt im Vereins-Clubheim DAS LEIBNIZ in der Leibnizstraße 56. Die Standgebühr beträgt fünf Euro pro Tisch und einen Kuchen. Voranmeldungen unter geli.klemp@web.de oder täglich von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (05 11) 77 22 75 in der Geschäftsstelle des SCL. Für das leibliche Wohl wird durch Clubwirt Jörg Donner gesorgt.