SCL lädt ein

Langenhagen. Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung lädt der SCL am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr in das Clubheim in der Leibnizstraße 56 in Langenhagen ein. Einziger regulärer Tagesordnungspunkt neben Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Anwesenheit ist die Genehmigung des Antrages zur Gründung eines Jugendfördervereins mit Arminia Hannover und den SC Langenhagen.