Scorpions auf sprade.tv

Mellendorf. Wie den ganzen Monat November findet auch das Oberliga-Derby der Hannover Scorpions gegen die Indians im Eishockey am Sonntag ohne Zuschauer vor leeren Rängen in der hus de groot Eisarena in Mellendorf statt.Wie alle Spiele in dieser Saison wird natürlich auch diese Begegnung zwischen den Scorpions und den Indians bei www.sprade.tv (Streaming Dienst) übertragen. Auftaktbully ist am Sonntag, 8. November, um 18.30 Uhr.