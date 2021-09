Scorpions testen

Wedemark/Langenhagen (ok). Nächstes Testspiel der Hannover Scorpions in der Hus-de-Groot-Eisarena. Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski trifft im nächsten Testspiel am Freitag, 17. September, um 20 Uhr auf die Hammer Eisbären. Die Saison beginnt eine Woche später am Sonntag, 26. September, mit einem Auswärtsspiel beim Krefelder EV 81.