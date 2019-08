Second hand-Markt

Langenhagen. Beim Second hand- Markt am Sonnabend, 10. August, von 10 bis 12 Uhr

können alle Interessierte am Sonnabend, 10. August im second hand des Mehrgenerationenhauses stöbern, Kleidung mitbringen und auch kaufen, die schöne Atmosphäre genießen und Kontakte knüpfen. Weitere Informationen im MGH unter Telefon (05 11) 72 11 35 oder auf der Homepage.