Secondhand in Vinnhorst

Vinnhorst. Am Slonnabend, 22. September, findet von 9 bis 12 Uhr der große Kommissionsbasar im Gemeindehaus der Vinnhorster St.-Andreas-Kirche in der Beneckeallee 2 statt. In den Verkauf kommen gut erhaltene Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung (sortiert nach Größen), Spielzeig, Bücher, Fahrräder und vieles mehr von etwa 300 Verkäufern. Vorverkauf für Schwangere: bitte anmelden unter st-andreas-flohmarkt.jimdo.com.