Seele und Körper

Langenhagen. Unter dem Motto "Kurzurlaub für Seele und Körper" bietet die VHS Langenhagen eine Veranstaltung an, worin Interessierte die Grundlagen des Autogenen Trainings und der Progressiven Muskelentspannung kennen lernen und diese Methoden der nachhaltigen Entspannung für sich nutzen können.

Die beiden Methoden werden angewendet bei Nervosität, Schlafstörungen, chronischen Schmerzen und Bluthochdruck. Bei regelmäßiger Anwendung können das Stressniveau und daraus resultierende Beschwerden gesenkt sowie Ruhe und Gelassenheit gesteigert werden.

Die wiederholten Anleitungen und das Üben in der Gruppe festigen das Gelernte. Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und bringen Sie dicke Socken, eine Decke sowie ein kleines Kissen und ein Getränk mit.

Der Kurs läuft sechs Mal freitags 14-tägig jeweils von 18.15 bis 19.45 Uhr mit Beginn am 22. April imTreffpunkt. Anmeldungen: schriftlich oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.