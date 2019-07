Seitenscheibe eingeschlagen

Langenhagen. Diebe schlugen bei einem am Fahrbahnrand abgestellten Fünfer-BMW (Baujahr 2015) an der Virchowstraße zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, eine Seitenscheibe ein und gelangten hierüber in das Fahrzeuginnere. Aus dem Fahrzeug wurden das Lenkrad mitsamt Airbag, ein fest eingebautes Navigationssystem sowie der Tachometer entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.