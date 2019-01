Seitenscheibe eingeschlagen

Langenhagen. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 6 Uhr, wurde nach Auskunft der Polizei bei drei Autos am der Walsroder Straße jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Hierdurch gelangten die unbekannten Täter in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten u.a. ein mobiles Navigationsgerät sowie diverse Tankkarten. Der Schaden der insgesamt an den drei Fahrzeugen entstanden ist, wird auf etwa 1.300 Euro beziffert.