Selbst verteidigen

Langenhagen. Im April startet für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren ein Selbstverteidigungskursus im VfB Langenhagen. An fünf Terminen – am 23. und 30. April, sowie am 7., 14. und 21. Mai – führen Armin Besler und Kristin Meyer in die Selbstverteidigung in Alltagssituationen ein. Für den Kursus sind lediglich lange, bequeme Sportkleidung (Jogginganzug), Hallenschuhe mit heller Sohle, ein Handtuch und Wasser gegen den Durst erforderlich. Je nach Coronaregeln kann auch ein Impfzertifikat oder ein aktueller Test nötig sein. Der Kurs, zu dem man sich bis zum 9. April anmelden kann, ist auf zwölf Teilnehmerinnen begrenzt. Die Anmeldungen sind beim Kursleiter unter arminbesler@vfb-langenhagen.de oder Telefon (0511) 77 37 24 erhältlich oder als Download auf der Homepage www.vfb-langenhagen.de.