Selbsthilfegruppe „Alltagssorgen“ nimmt die Arbeit auf

Langenhagen. Die Aufgabengebiete und Ziele der Selbsthilfegruppe „Alltagssorgen“ sind Gruppengespräche und gegenseitige Hilfe der Betroffenen oder Angehörigen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, die zur Steigerung der Lebensqualität führen sollen sowie das Erarbeiten von tragbaren Problemlösungen zur Selbsthilfe. Für tiefer gehende Fragen soll ein Netzwerk von Ärzten und Beratern aufgebaut werden. Welche Wege am erfolgreichsten zum Ziel führen, wird beim März-Treffen am Freitag, 8. März, von 15 bis 17 Uhr, in der Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 besprochen.Fragen beantworten Martin Wulff unter Telefon (05 11) 74 48 45, E-Mail martin.wulff@hotmail.com und Andreas Schwab, Telefon (01 63) 6 38 58 31, E-Mail aehschwab@web.de. Die Einladung und Angebote der Selbsthilfegruppe sind auf der Internetseite der Elia-Gemeinde hinterlegt: http://www.elia-langenhagen.de/SHG_Alltagssorgen_H... Der Handzettel kann ausgedruckt und an Freunde und Bekannte verteilt werden. Die Gruppe steht allen Interessierten unabhängig der Konfession offen.