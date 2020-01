Selbstverteidigung für Frauen

Wen-Do-Kursus am 20. und 21. März

Langenhagen. Als Frau in entspannter Atmosphäre und unter Gleichgesinnten Selbstbehauptung trainieren? Interessierte können sich zum nächsten Wen-Do-Kursus für Frauen am 20. und 21. März beim Ophelia Beratungszentrum Langenhagen anmelden.Wen-Do ist ein ganzheitliches und speziell auf Frauen zugeschnittenes Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungsprogramm. Teilnehmerinnen können in diesem Kurs ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit stärken und lernen, sowohl mit Alltagskonflikten als auch mit Gefahrensituationen umzugehen. Dabei helfen nicht nur Selbstverteidigungstechniken, sondern auch das Trainieren der inneren Einstellung. Jede Frau hat unabhängig von der körperlichen Fitness eigene Möglichkeiten der Gegenwehr – und sich zu wehren, lässt sich mit Wen-Do gut erlernen. Der Kursus findet am Freitag, 20. März, von 18 bis 22 Uhr und am Sonnabend, 21. März, von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Ophelia-Beratungszentrums in der Ostpassage 9 statt. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro. Die Kursleitung übernimmt die langjährige Wen-Do-Trainerin Ira Morgan. Die Teilnehmerinnenanzahl ist auf acht Frauen begrenzt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich beim Ophelia-Beratungszentrum per E-Mail unter info@ophelia-langenhagen.de oder unter Telefon (0 511) 724 05 05. Weitere Infos finden Interessierte uch online unter www.ophelia-langenhagen.de.