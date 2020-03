Selbstverteidigung für Frauen

Langenhagen. Was tun in Gefahrensituationen oder bei wiederkehrenden Alltagskonflikten? Viele Frauen fühlen sich sicherer, wenn Sie Strategien der Gegenwehr trainiert haben. Dies ist besonders gut möglich mit Wen-Do, denn Wen-Do ist ein speziell auf Frauen zugeschnittenes Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungsprogramm. Das Ophelia Beratungszentrum Langenhagen bietet am 20. und 21. März einen Wen-Do-Wochenendkursus an, bei dem es noch freie Plätze gibt. Teilnehmerinnen können in diesem Kursus ganz unabhängig von Alter und körperlicher Fitness ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit stärken. Der Kursus findet am Freitag, 20. März, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 21. März von 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Ophelia Beratungszentrums (Ostpassage 9 in 30853 Langenhagen) statt. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro. Die Kursleitung übernimmt die langjährige Wen-Do-Trainerin Ira Morgan. Die Teilnehmerinnenanzahl ist auf acht Frauen begrenzt. Noch gibt es freie Plätze! Eine Anmeldung ist ab sofort bis spätestens 11. März möglich beim Ophelia Beratungszentrum per E-Mail unter info@ophelia-langenhagen.de oder unter Telefon (0 511) 724 05 05. Weitere Infos finden Sie auch online unter www.ophelia-langenhagen.de.