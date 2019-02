Hausapotheke mit ätherischen Ölen

Langenhagen. In der Hausapotheke sind naturreine ätherische Pflanzendüfte als Erste-Hilfe-Öle unverzichtbar. Erkältungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schlafprobleme, Hautirritationen können durch Lavendel, Pfefferminze, Zitrone und andere ätherische Öle gelindert werden. In einem Seminar der VHS Langenhagen am Montag, 11. März, von 19 bis 21.15 Uhr lernen die Teilnehmer einfache und nützliche Rezepte mit wenigen ätherischen Ölen für viele Alltagsbeschwerden kennen. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de. Weitere Informationen gibt es im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (05 11) 73 07 97 04.