Seminare über ätherische Öle

Gesunde und kraftvolle Düfte in der VHS

Langenhagen. Die VHS Langenhagen bietet erneut Seminare über die vielfältigen Anwendungsmöglichleiten naturreiner ätherischer Öle und interessanter Mischungen an: am Donnerstag, 5. März, stehen „gesunde und kraftvolle Walddüfte“ auf dem Programm: hier kann ein individuelles Körperöl gemischt werden. Am Montag, 20. April, geht es um die Beduftung von Wohnräumen, ein angenehm duftendes Raumspray wird hier kreiert.Die Heilkraft der ätherischen Öle ist Thema am Donnerstag, 14. Mai „Kräuterdüfte“ bilden am Donnerstag, 18. Juni, den duftenden Abschluss dieses Semesters.Alle Abende sind einzeln buchbar und finden jeweils von 19 bis 21.15 Uhr im Bildungszentrum statt; die Gebühr beträgt jeweils 10,50 Euro zuzüglich Materialkosten im Kursus. Weitere Informationen finden Interessierte im Programmheft sowie unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).