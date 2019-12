Senioren-Klön

Langenhagen. Die Mitglieder der Langenhagener SeniorenUnion treffen sich am Dienstag, 10. Dezember, um 15.30 Uhr zum Klön im Hotel Jägerhof. Diesmal wird es keinen Referenten geben. Der letzte Klön in diesem Jahr wird als stimmungsvolle Weihnachtsfeier miteinander gestaltet: Kaffeetrinken, singen, viel erzählen untereiander und miteinander und so weiter und eventuell Überraschungen sollen den letzten Klön im Jahr 2019 bestimmen.