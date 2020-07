Seniorenbeirat auf dem Markt

Langenhagen. Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen wird am Dienstag,14. Juli, ab 10 Uhr mit einem Stand auf dem Marktplatz an der Post vertreten sein.

Dieser Infostand bildet den Auftakt und die Vorstellung für die ab 23. Juli mit Verspätung durch die Corona-Zeit in diesem Jahr noch stattfindenden sieben Aktionen wie E-Bike-Trainings, Rundgänge und Führungen durch den Stadtpark, die historische Bockwindmühle in Kaltenweide und durch das Langenhagener Rathaus.

Dabei sein werden die Mitglieder des Beirates, die die Veranstaltungen selber begleiten, bzw. die die Führungen selber durchführen und auch eine Vertretung der Polizeistation Langenhagen, die das E-Bike-Training begleitet und die Codierung der E-Bikes der Teilnehmer vornimmt.

Bei dieser Veranstaltung werden auch schon Anmeldungen entgegengenommen und Erläuterungen samt Flyer zu den Kursen und Führungen gegeben;.